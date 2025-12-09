Крикунов об уходе Рише из «Трактора»: «Российского тренера сейчас найдут. Кто бы это ни был, все равно будет сильнее предыдущего»

Сегодня клуб расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рише. 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.
"Возможно, Рише и оставили специально, чтобы не было резкого перехода от канадского хоккея к нашему, русскому. Все-таки различия есть в работе, в теоретической подготовке наши специалисты сильнее будут.
А тут все-таки 31-летний тренер, опыта самостоятельной работы у него не было. Может, четыре поражения кряду — и не его «заслуга». «Трактор» как раз недавно вратаря отпустил.
В любом случае сейчас найдут российского тренера. Кто бы это ни был, все равно он будет сильнее предыдущего", — сказал Крикунов.