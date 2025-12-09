Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.68
X
4.40
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.40
П2
2.49
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.30
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.50
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.40
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
7
:
Чикаго
1
П1
X
П2

Крикунов об уходе Рише из «Трактора»: «Российского тренера сейчас найдут. Кто бы это ни был, все равно будет сильнее предыдущего»

Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал отставку Рафаэля Рише из «Трактора».

Источник: Спортс"

Сегодня клуб расстался с исполняющим обязанности главного тренера Рише. 31-летний канадец возглавил команду 17 ноября после ухода Бенуа Гру. Под его руководством челябинцы одержали 2 победы в 8 матчах FONBET КХЛ.

"Возможно, Рише и оставили специально, чтобы не было резкого перехода от канадского хоккея к нашему, русскому. Все-таки различия есть в работе, в теоретической подготовке наши специалисты сильнее будут.

А тут все-таки 31-летний тренер, опыта самостоятельной работы у него не было. Может, четыре поражения кряду — и не его «заслуга». «Трактор» как раз недавно вратаря отпустил.

В любом случае сейчас найдут российского тренера. Кто бы это ни был, все равно он будет сильнее предыдущего", — сказал Крикунов.