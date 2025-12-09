Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
0
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
5.32
X
4.90
П2
1.63
Хоккей. НХЛ
2-й период
Сиэтл
0
:
Миннесота
0
Все коэффициенты
П1
5.63
X
4.60
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
5
:
Баффало
3
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.00
П2
18.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
1
:
Лос-Анджелес
3
Все коэффициенты
П1
38.00
X
8.30
П2
1.12
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2

Крэйг Смит завершил карьеру после 14 сезонов в НХЛ. У 36-летнего форварда 452 очка в 987 матчах в регулярках за «Нэшвилл» и еще 5 команд

Форвард Крэйг Смит объявил о завершении карьеры после 14 сезонов в НХЛ.

36-летний американец провел 987 игр в регулярных чемпионатах (в основном за «Нэшвилл», также поиграл за «Бостон», «Вашингтон», «Даллас», «Чикаго» и «Детройт»), набрав 452 (220+232) очка.

В плей-офф у него 83 игры и 23 (9+14) балла. В 2017 году он дошел до финала Кубка Стэнли вместе с «Предаторс».

За клуб из Теннесси, выбравший его на драфте-2009 под 98-м номером в 4-м раунде Крэйг играл с 2011 по 2020 год.

В составе сборной США Смит 4 раза выступал на чемпионатах мира и выиграл бронзовую медаль в 2013 году.