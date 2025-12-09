Ричмонд
Строительство ледовой арены для Олимпиады-2026 в Милане завершится за 3 дня до старта женского турнира. В НХЛ ситуацию вокруг объекта назвали «в целом позитивной»

Заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли заявил, что строительство ледовой арены в Милане для Олимпиады-2026 планируется завершить к 2 февраля — за три дня до начала женского олимпийского турнира.

Тем не менее, руководитель сказал, что в лиге сохраняют оптимизм по поводу ситуации с объектом.

«Похоже, никаких непреодолимых проблем нет. Не хочу быть пессимистом. Большая часть моей информации — позитивная, а не негативная», — сказал Дэйли после первого дня заседания Совета управляющих лиги в Колорадо-Спрингс.

Он предоставил Совету обновленную информацию о состоянии объекта и подтвердил, что размер льда будет меньше, чем в НХЛ (59,7 на 25,6 метра против 60,9 на 25,9 метра).

В НХЛ рассчитывают на то, что на Олимпиаде-2030 во Франции размер площадки будет полностью соответствовать стандартам лиги.