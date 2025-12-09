Ротенберг о «России 25»: «Мы уже в Новосибирске, где нас замечательно встретили. Во вторник проведем первую ударную тренировку, все готовы к работе»

Напомним, «Россия 25» выступит на Кубке Первого канала, который пройдет в городе с 11 по 14 декабря.
«Мы со сборной “России 25” уже в Новосибирске, где нас просто замечательно встретили в болельщики.
Команда полностью в сборе. Благодарим всех игроков, тренеров и других наших специалистов за приезд в сборную.
Во вторник проведем первую ударную тренировку: все готовы к работе", — написал Ротенберг в телеграм-канале.
Ротенберг прибыл в Новосибирск, талисман «Сибири» Снеговик обнял, приподнял и покружил его, болельщики скандировали «Россия»: «У нас взаимная любовь ❤️???».