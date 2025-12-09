Ричмонд
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2

Сакик о лидерстве «Колорадо» в НХЛ: «Ребята полны энтузиазма после обидного вылета от “Далласа” в прошлом плей-офф. Не скажу, что мы искупаем вину, но было много раздражения»

Президент «Колорадо» по хоккейным операциям Джо Сакик высказался о лидерстве команды в общей таблице НХЛ.

«Эвеланш» возглавляют ее с 48 очками в 29 играх. В прошлом сезоне денверцы вылетели из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, уступив «Далласу» (3−4, 2:4 в седьмой игре при 2:0 после двух периодов).

«Ребята вернулись полными энтузиазма после обидного вылета в прошлом плей-офф. Не скажу, что мы искупаем вину, но в команде было много раздражения из-за того, как мы проиграли “Далласу”.

Мы все считали, что очень хорошо сыграли в серии. «Старс» — отличная команда, и они воспользовались моментом, когда это нужно было больше всего. Мы — нет, и это составило разницу.

Было видно, что в тренировочном лагере все ребята проявляли себя с лучшей стороны. Они чувствовали, что им еще многое предстоит доказать", — сказал Сакик.