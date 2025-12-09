Ричмонд
Генменеджер «Чикаго» о Бедарде: «Он сделал огромный шаг вперед в межсезонье. Думаю, вы поняли, что не стоит судить об игроках преждевременно. Добро пожаловать в мой мир»

Генеральный менеджер «Чикаго» Кайл Дэвидсон оценил прогресс форварда команды Коннора Бедарда.

20-летний канадец набрал 40 (18+22) очков в 29 играх в текущем сезоне при полезности «+6».

В прошлом сезоне у него было 67 (23+44) баллов в 82 играх при полезности «минус 36».

"Думаю, вы поняли, что не стоит судить об игроках преждевременно. Добро пожаловать в мой мир.

Вам хотелось бы получить все ответы за пару игр или пару месяцев. Но так не бывает, когда речь идет о развитии молодых профессионалов. Нужно проявлять терпение, это относится и к ситуации с Коннором.

Мы всегда знали, что он будет стремиться максимально раскрыть свой потенциал. Что будет работать изо всех сил, чтобы быть в лучшей ситуации для достижения успеха. Я верю, что он этого добился, поняв, в чем именно нужно прибавить. В межсезонье он сделал огромный шаг вперед.

Ему 20 лет, молодые люди сильно меняются. Они развиваются, становятся личностями, адаптируются к ситуации. Он попал в уникальную ситуацию, чем больше он осваивается в лиге, тем увереннее себя чувствует. И тогда уже можно говорить о развитии лидерских качеств.

Кроме того, быть 18−19-летим парнем в раздевалке, где полно 30−35-летних ветеранов — это совсем не то же, что быть 20-летним парнем в команде, где очень много 20−24-летних ребят. Это колоссальное изменение для нашей команды. И это также повлияло на то, что ситуация стала более комфортной для Коннора, да и других молодых игроков", — сказал Дэвидсон.