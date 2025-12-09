Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2

Светлов о 1-м месте «Металлурга» в КХЛ: «Стабильность плюс атака — это уже критерии советского хоккея. Видна системная работа, идея селекции — нападение насытили игровиками»

Сергей Светлов высказался о лидерстве «Металлурга» в Фонбет Чемпионате КХЛ. Команда под руководством Андрея Разина набрала 54 очка в 39 играх.

Источник: Спортс"

— Что отметили для себя в первой половине турнира?

— Бросилась в глаза плотность результатов. Можно долго спорить о том, что или уровень лидеров нашего хоккея опустился, или середняки прибавили, но картина очевидная — в лиге происходит выравнивание сил.

Посмотрите таблицу, только одна команда на первой половине дистанции избежала двух кряду поражений в основное время — «Магнитка». Все остальные серии побед и поражений чередовали.

— Именно поэтому «Металлург» уверенно лидирует в чемпионате?

— Да, стабильность — признак мастерства. А еще «Металлург» — это атака. Заброшена 131 шайба — на 16 больше, чем у второй команды чемпионата, минского «Динамо».

Стабильность плюс атака — это уже критерии советского хоккея. «Металлург» пока их выдерживает. Поэтому для меня эта команда — главное открытие осени.

— Лидерство Магнитогорска — сюрприз?

— «Магнитка» сделала заявку еще летом, когда ее селекцию называли лучшей в КХЛ. Идея этой селекции была понятна — линию нападения насытили игровиками, Ткачевым, Бараком, Толчинским и так далее. Тренерскому штабу пока удается использовать все эти козыри.

Думаю, другим большим клубам Востока нужно внимательно изучить опыт «Магнитки», где видна именно системная работа — менеджеров, тренеров, игроков, — сказал олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ.