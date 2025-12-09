Светлов о 1-м месте «Металлурга» в КХЛ: «Стабильность плюс атака — это уже критерии советского хоккея. Видна системная работа, идея селекции — нападение насытили игровиками»

— «Магнитка» сделала заявку еще летом, когда ее селекцию называли лучшей в КХЛ. Идея этой селекции была понятна — линию нападения насытили игровиками, Ткачевым, Бараком, Толчинским и так далее. Тренерскому штабу пока удается использовать все эти козыри.