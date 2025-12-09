Светлов о 1-м месте «Металлурга» в КХЛ: «Стабильность плюс атака — это уже критерии советского хоккея. Видна системная работа, идея селекции — нападение насытили игровиками»

— Что отметили для себя в первой половине турнира?
— Бросилась в глаза плотность результатов. Можно долго спорить о том, что или уровень лидеров нашего хоккея опустился, или середняки прибавили, но картина очевидная — в лиге происходит выравнивание сил.
Посмотрите таблицу, только одна команда на первой половине дистанции избежала двух кряду поражений в основное время — «Магнитка». Все остальные серии побед и поражений чередовали.
— Именно поэтому «Металлург» уверенно лидирует в чемпионате?
— Да, стабильность — признак мастерства. А еще «Металлург» — это атака. Заброшена 131 шайба — на 16 больше, чем у второй команды чемпионата, минского «Динамо».
Стабильность плюс атака — это уже критерии советского хоккея. «Металлург» пока их выдерживает. Поэтому для меня эта команда — главное открытие осени.
— Лидерство Магнитогорска — сюрприз?
— «Магнитка» сделала заявку еще летом, когда ее селекцию называли лучшей в КХЛ. Идея этой селекции была понятна — линию нападения насытили игровиками, Ткачевым, Бараком, Толчинским и так далее. Тренерскому штабу пока удается использовать все эти козыри.
Думаю, другим большим клубам Востока нужно внимательно изучить опыт «Магнитки», где видна именно системная работа — менеджеров, тренеров, игроков, — сказал олимпийский чемпион и бывший тренер клубов КХЛ.