Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2

Ротенберг о Радулове: «Он очень хотел принять участие в КПК, но его организму требуется восстановление. Александр на связи с Суриным и Ивановым, поможет им советами»

Главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг объяснил, почему Александр Радулов не сыграет на Кубке Первого канала.

39-летний форвард «Локомотива» не приехал на турнир в Новосибирск, хотя изначально был включен в заявку. В текущем сезоне у него 34 (16+18) очка в 35 играх при полезности «+24».

"Мы много общаемся с Александром Радуловым. Он очень хотел принять участие в Кубке Первого канала, но его организму требуется восстановление после тяжелых игр.

Его партнеры по звену Георгий Иванов и Егор Сурин с нами. Александр постоянно коммуницирует с ними и обязательно поможет советами, чтобы они хорошо сыграли за сборную.

По функционалу тренера Виктора Козлова был изначальный план: он помогает нам дистанционно, постоянно с нами на связи, изучает игру соперника", — сказал Ротенберг.

Гимаев-младший о Козлове в штабе «России 25»: «Его не будет в Новосибирске, по видеосвязи будет консультировать. Сейчас важнее сконцентрироваться на “Салавате”, он эту позицию донес, его поняли».