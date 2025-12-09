Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2

Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне — «Сиэтлу» в пустые ворота. У него 33 очка в 30 играх, гол стал 1-м за 4 матча

Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов поразил пустые ворота в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

На счету 28-летнего россиянина стало 33 (18+15) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3». Он прервал безголевую серию из 3 матчей.

Сегодня Капризов (23:08, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 2:2.

Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше