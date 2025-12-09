Капризов забросил 18-ю шайбу в сезоне — «Сиэтлу» в пустые ворота. У него 33 очка в 30 играх, гол стал 1-м за 4 матча

На счету 28-летнего россиянина стало 33 (18+15) очка в 30 играх в текущем сезоне при полезности «минус 3». Он прервал безголевую серию из 3 матчей.
Сегодня Капризов (23:08, «+1») реализовал 1 из 3 бросков в створ и применил 1 силовой прием. Статистика потерь и перехватов — 2:2.
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.Читать дальше