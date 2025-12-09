Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.79
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2

Юров получил 4 минуты штрафа за стычку с Данном в матче «Миннесоты» и «Сиэтла» — вступился за Зукарелло. Он завершил игру с 0 очков и бросков при 23% на точке

Форвард «Миннесоты» Данила Юров получил 4 минуты штрафа за участие в стычке в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сиэтлом» (4:1).

В конце первого периода 21-летний россиянин атаковал защитника «Кракена» Винса Данна, применившего силовой прием против форварда «Уайлд» Матса Зукарелло.

В стычке приняли участие и другие хоккеисты обеих команд. В итоге судьи наказали только Юрова (2 малых штрафа за грубость) и Данна (1 малый штраф за грубость).

Данила (13:36, нейтральная полезность) завершил игру без очков и без бросков в створ. У него 2 силовых приема, 1 блок и 23% эффективности на точке (выиграл 3 попытки из 13).

В сезоне у Юрова 7 (3+4) очков в 23 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 11:40.