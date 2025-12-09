Юров получил 4 минуты штрафа за стычку с Данном в матче «Миннесоты» и «Сиэтла» — вступился за Зукарелло. Он завершил игру с 0 очков и бросков при 23% на точке

В конце первого периода 21-летний россиянин атаковал защитника «Кракена» Винса Данна, применившего силовой прием против форварда «Уайлд» Матса Зукарелло.
В стычке приняли участие и другие хоккеисты обеих команд. В итоге судьи наказали только Юрова (2 малых штрафа за грубость) и Данна (1 малый штраф за грубость).
Данила (13:36, нейтральная полезность) завершил игру без очков и без бросков в створ. У него 2 силовых приема, 1 блок и 23% эффективности на точке (выиграл 3 попытки из 13).
В сезоне у Юрова 7 (3+4) очков в 23 играх при полезности «минус 5» и среднем времени на льду 11:40.