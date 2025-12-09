Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Тампа-Бэй
0
П1
X
П2

Мэттьюс забил «Тампе» в пустые ворота — 413-й гол в 653 играх в регулярках НХЛ. Он делит 99-е место в списке лучших снайперов лиги с Кесселом, Ангером и Маклином

Капитан «Торонто» Остон Мэттьюс установил окончательный счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:0), поразив пустые ворота.

В текущем сезоне у 28-летнего американца 20 (12+8) очков в 24 играх в сезоне при полезности «+12».

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 413 шайб в 653 играх при 747 очках.

Остон делит 99-е место в списке лучших снайперов в истории лиги с Филом Кесселом (413 шайб в 1286 играх), Гарри Ангером (413 в 1105) и Джоном Маклином (413 в 1194). 911.

97-е место делят Тони Амонти (416 в 1174) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 416 в 819). Рекордом владеет Александр Овечкин (911 в 1521).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше