Мэттьюс забил «Тампе» в пустые ворота — 413-й гол в 653 играх в регулярках НХЛ. Он делит 99-е место в списке лучших снайперов лиги с Кесселом, Ангером и Маклином

В текущем сезоне у 28-летнего американца 20 (12+8) очков в 24 играх в сезоне при полезности «+12».
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 413 шайб в 653 играх при 747 очках.
Остон делит 99-е место в списке лучших снайперов в истории лиги с Филом Кесселом (413 шайб в 1286 играх), Гарри Ангером (413 в 1105) и Джоном Маклином (413 в 1194). 911.
97-е место делят Тони Амонти (416 в 1174) и Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 416 в 819). Рекордом владеет Александр Овечкин (911 в 1521).
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше