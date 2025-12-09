Григоренко об Олимпиаде-2026: «Обидно, что сборной России там не будет. Но я как большой фанат хоккея в любом случае буду смотреть. Интересно взглянуть на канадцев, американцев»

На чемпионат мира или Олимпиаду кто-то из этих ребят съездит, а вот именно на юниорские, молодежные чемпионаты мира уже нет — это огромный минус. Надеюсь, в скором будущем все будет как было раньше. Одно из лучших воспоминаний, которые были у меня в карьере, — молодежный чемпионат мира и юниорский.