Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
10.12
Каролина
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.90
П2
3.84
Хоккей. НХЛ
10.12
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.29
X
4.40
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
10.12
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
10.12
Питтсбург
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.50
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
10.12
Сент-Луис
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.12
Филадельфия
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.44
П2
3.34
Хоккей. НХЛ
10.12
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.74
X
4.50
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
10.12
Эдмонтон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.90
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
10.12
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.91
X
4.80
П2
1.72
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
7
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2

Григоренко об Олимпиаде-2026: «Обидно, что сборной России там не будет. Но я как большой фанат хоккея в любом случае буду смотреть. Интересно взглянуть на канадцев, американцев»

Нападающий «Трактора» Михаил Григоренко рассказал, что будет смотреть Олимпиаду-2026.

Источник: Спортс"

— Будете ли следить за хоккеем на Олимпиаде в Милане и насколько для вас лично потерял в интересе этот турнир из-за отсутствия сборной России?

— Это очень обидно и досадно, что нашей сборной там не будет. Очень много наших топ-звезд из НХЛ могли показать себя, было бы интересно понаблюдать.

Но я как большой фанат хоккея и топовых матчей в любом случае буду смотреть. Очень интересно взглянуть на канадцев, американцев. Мне просто будет любопытно посмотреть за уровнем топ-игроков. Очень жаль, что нашей сборной там не будет.

— Сейчас у молодых ребят нет стремления заслужить место в сборной и поехать на международный турнир, ярко там себя показать. Это большая потеря?

— Да. Себя помню ребенком, как смотрел и Олимпийские игры, и чемпионаты мира, молодежные соревнования, юниорские. Попасть в сборную было самое большое достижение, и сам я через это прошел.

Делить раздевалку с Овечкиным, Малкиным — это очень круто. Юниорские, молодежные чемпионаты мира — это очень важные события в жизни молодого хоккеиста. Безумно жаль, что у наших ребят нет такой возможности, а у некоторых и не будет уже.

На чемпионат мира или Олимпиаду кто-то из этих ребят съездит, а вот именно на юниорские, молодежные чемпионаты мира уже нет — это огромный минус. Надеюсь, в скором будущем все будет как было раньше. Одно из лучших воспоминаний, которые были у меня в карьере, — молодежный чемпионат мира и юниорский.

— Олимпиада в Корее — это самое яркое на данный момент событие в вашей карьере?

— Наверное, да. Трудно сказать, много ярких событий было. Одно из самых ярких, скажем так, — сказал Григоренко.