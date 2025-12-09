«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных. Ранее 39-летний форвард не сыграл с «Далласом» из-за травмы верхней части тела

39-летний Малкин ранее пропустил игру с «Далласом» из-за травмы верхней части тела.
Вместо них из АХЛ были вызваны Дэнтон Хейнен и Самуэль Пулен.
В текущем сезоне в активе Малкина 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».
