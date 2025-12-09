Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.30
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
10.12
Каролина
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.90
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
10.12
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.40
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
10.12
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.30
П2
3.01
Хоккей. НХЛ
10.12
Питтсбург
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.40
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
10.12
Сент-Луис
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.12
Филадельфия
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.43
П2
3.32
Хоккей. НХЛ
10.12
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.77
X
4.40
П2
2.19
Хоккей. НХЛ
10.12
Эдмонтон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.80
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
10.12
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.70
П2
1.75
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Детройт
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
1
:
Миннесота
4
П1
X
П2

«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных. Ранее 39-летний форвард не сыграл с «Далласом» из-за травмы верхней части тела

«Питтсбург» поместил Евгения Малкина, а также нападающего Блэйка Лизотта в список травмированных, сообщила пресс-служба «Пингвинз».

Источник: Спортс"

39-летний Малкин ранее пропустил игру с «Далласом» из-за травмы верхней части тела.

Вместо них из АХЛ были вызваны Дэнтон Хейнен и Самуэль Пулен.

В текущем сезоне в активе Малкина 29 (8+21) очков в 26 играх при полезности «+5».

Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше