Чеккони о КХЛ: «Игра быстрее во всех аспектах, чем в Северной Америке. Любое звено в каждой команде может взять игру на себя и решить исход матча»

— К лиге и хоккею в КХЛ быстро привыкли?
— Некоторые команды играют в стиле, который более близок к североамериканскому. Есть команды, которые играют совершенно по-другому. У некоторых более быстрый хоккей, шайбу они двигают быстрее. Я пока не успел сыграть против каждой команды КХЛ, поэтому можно сказать, что я где-то еще привыкаю к хоккею в лиге.
— Разный стиль у команд усложняет задачу? Приходится в том числе отталкиваться от игры соперника при подготовке.
— Многое еще зависит от того, что ты за игрок и какова твоя роль — иногда тебе тяжелее, иногда проще. Но да, многие команды отличаются, у всех есть свои особенности, но движение быстрее, скажем, чем во многих матчах, которые я проводил раньше.
— Можно ли этот фактор назвать одним из главных отличий КХЛ?
— Из того, что я для себя отметил, не уверен, что игроки быстрее, но команды явно показывают более быстрое движение. В принципе — все быстрее во всех аспектах игры. Отмечу и глубину составов: в каждой команде любое звено может взять на себя игру и решить исход матча, — сказал Чеккони.