Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:00
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.90
П2
3.74
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.36
X
4.40
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.76
П2
3.79
Хоккей. НХЛ
05:30
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.70
П2
1.78

Чеккони о КХЛ: «Игра быстрее во всех аспектах, чем в Северной Америке. Любое звено в каждой команде может взять игру на себя и решить исход матча»

Американский защитник «Авангарда» Джозеф Чеккони рассказал, какие особенности отметил в игре команд КХЛ.

— К лиге и хоккею в КХЛ быстро привыкли?

— Некоторые команды играют в стиле, который более близок к североамериканскому. Есть команды, которые играют совершенно по-другому. У некоторых более быстрый хоккей, шайбу они двигают быстрее. Я пока не успел сыграть против каждой команды КХЛ, поэтому можно сказать, что я где-то еще привыкаю к хоккею в лиге.

— Разный стиль у команд усложняет задачу? Приходится в том числе отталкиваться от игры соперника при подготовке.

— Многое еще зависит от того, что ты за игрок и какова твоя роль — иногда тебе тяжелее, иногда проще. Но да, многие команды отличаются, у всех есть свои особенности, но движение быстрее, скажем, чем во многих матчах, которые я проводил раньше.

— Можно ли этот фактор назвать одним из главных отличий КХЛ?

— Из того, что я для себя отметил, не уверен, что игроки быстрее, но команды явно показывают более быстрое движение. В принципе — все быстрее во всех аспектах игры. Отмечу и глубину составов: в каждой команде любое звено может взять на себя игру и решить исход матча, — сказал Чеккони.