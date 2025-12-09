Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно сказать, что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»

«Здесь можно двояко рассматривать. Можно сказать, что он [уровень] упал, так как белорусам проигрывали на Кубке Первого канала, а можно сказать, что у Беларуси поднялся. Поэтому здесь так оценивать нельзя, все покажет, когда нас вернут. Нынешний уровень определить проблематично», — сказал экс-хоккеист сборной России.