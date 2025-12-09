Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.12
Айлендерс
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.30
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
10.12
Каролина
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.90
П2
3.74
Хоккей. НХЛ
10.12
Монреаль
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.34
X
4.40
П2
2.56
Хоккей. НХЛ
10.12
Оттава
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
10.12
Питтсбург
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.35
П2
2.65
Хоккей. НХЛ
10.12
Сент-Луис
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
10.12
Филадельфия
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
10.12
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
10.12
Эдмонтон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.76
П2
3.79
Хоккей. НХЛ
10.12
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.70
П2
1.78

Терещенко о сборной России: «Можно сказать, что уровень упал, так как проигрывали белорусам, а можно сказать, что у Беларуси поднялся. Все покажет, когда нас вернут»

Алексей Терещенко считает, что реальный уровень сборной России сложно оценить в условиях изоляции.

Источник: Спортс"

«Здесь можно двояко рассматривать. Можно сказать, что он [уровень] упал, так как белорусам проигрывали на Кубке Первого канала, а можно сказать, что у Беларуси поднялся. Поэтому здесь так оценивать нельзя, все покажет, когда нас вернут. Нынешний уровень определить проблематично», — сказал экс-хоккеист сборной России.