Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби высказался о травме Евгения Малкина.

Источник: Спортс"

«Питтсбург» ранее поместил российского нападающего в список травмированных — он уже пропустил игру с «Далласом» из-за травмы верхней части тела.

«Заменить Джино нелегко. Практически невозможно. Думаю, мы должны действовать всей командой. Он показывает отличную игру за нас, так что нам всем придется прибавлять, набирать очки и показывать хороший хоккей, пока он не вернется», — сказал Кросби в интервью пресс-службе «Питтсбурга».

