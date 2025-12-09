Капитан «Питтсбурга» Кросби о травме Малкина: «Заменить Джино почти невозможно. Нам всем придется прибавлять»

«Питтсбург» ранее поместил российского нападающего в список травмированных — он уже пропустил игру с «Далласом» из-за травмы верхней части тела.
«Заменить Джино нелегко. Практически невозможно. Думаю, мы должны действовать всей командой. Он показывает отличную игру за нас, так что нам всем придется прибавлять, набирать очки и показывать хороший хоккей, пока он не вернется», — сказал Кросби в интервью пресс-службе «Питтсбурга».
