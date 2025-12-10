Ричмонд
Форварда «Торпедо» из Усть-Каменогорска Лагунова приговорили к 3 годам тюрьмы по делу о гибели Пыленка. Вратарь молодежной команды умер, ударившись головой во время потасовки

Нападающему «Торпедо» из Усть-Каменогорска Андрею Лагунову увеличили срок лишения свободы по делу о смерти вратаря Ивана Пыленка.

Источник: Спортс"

Вратарь молодежной команды «Торпедо» Пыленок умер на тренировке 2 августа 2024 года. Ему было 19 лет.

Впоследствии в сети распространилось видео конфликта Пыленка и Лагунова, причиной которого якобы стал сломанный вентилятор. В результате потасовки Пыленок упал и ударился головой — вратарю вызвали скорую, но он умер до приезда врачей.

Уголовный суд Усть-Каменогорска признал Лагунова виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил его к 1,5 года лишения свободы, но впоследствии хоккеиста амнистировали в честь 30-летия Конституции.

9 декабря областной суд Восточн-Казахстанской области пересмотрел это решение, сообщает Orda.kz. Лагунова признали виновным по части 4 статьи 389 Уголовного кодекса РК («Самоуправство») и назначили ему три года лишения свободы в колонии средней безопасности. Подсудимого вывели из зала суда в сопровождении конвоя.

Кроме того, с Лагунова взыскали 73 840 тенге (11 157 рублей) в качестве обязательного платежа в Фонд компенсации потерпевшим и120 277 тенге (18 174 рубля) в доход государства за процессуальные расходы.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены частично. В пользу родителей погибшего хоккеиста, Сергея и Татьяны Пыленок, суд взыскал по 10 млн тенге компенсации морального вреда и по 1 млн тенге за услуги представителей, а также 23 932 тенге госпошлины.