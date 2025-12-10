Ричмонд
04:00
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.93
X
4.40
П2
2.08
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.76
П2
3.79
Хоккей. НХЛ
05:30
Нэшвилл
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.68
X
4.70
П2
1.78
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Монреаль
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Сан-Хосе
П1
X
П2

Вайсфельд о Кузнецове: «Не знаю, по чьей инициативе “Металлург” его пригласил. Возможно, решили подтянуть к плей-офф — логика в этом есть»

Бывший генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прзнался, что не понимает приглашения Евгения Кузнецова в «Металлург».

Источник: Спортс"

«Не знаю, чем руководствовались, когда в “Металлург” приглашали Евгения Кузнецова, и чья вообще это была инициатива. Я не очень уверен, что это было по инициативе главного тренера Андрея Разина.

Но мне кажется, дело в том, что в клубе не совсем правильно оценили его нынешнее состояние либо там решили, что с учетом небольших денег, которые платятся ему, его подтянут к плей-офф. Он большой мастер и в плей-офф им поможет. Возможно, в клубе именно так мыслят. Я думаю, в этом как раз логика есть", — сказал Вайсфельд.