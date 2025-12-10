Ричмонд
Форвард «Юты» Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела

Нападающий «Юты» Логан Кули выбыл на неопределенный срок из-за травмы нижней части тела.

Об этом сообщила пресс-служба команды.

Ранее Кули пропустил матчи регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:0) и «Лос-Анджелеса» (2:4).

В нынешнем сезоне на счету форварда 14 шайб и 9 результативных передач в 29 играх НХЛ.