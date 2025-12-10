Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при «+3» по полезности. У него 36 очков в 27 играх в сезоне

На счету 32-летнего россиянина стало 36 (13+23) очков в 27 играх в текущем сезоне.
Сегодня Кучеров (17:43, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок, допустил 2 потери и получил малый штраф.
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше