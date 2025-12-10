Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нэшвилл
2
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
4.65
X
2.95
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
2
:
Баффало
3
Все коэффициенты
П1
71.00
X
4.80
П2
1.18
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
5
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Кучеров набрал 1+1 в матче с «Монреалем» при «+3» по полезности. У него 36 очков в 27 играх в сезоне

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу и сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреалем» (6:1).

На счету 32-летнего россиянина стало 36 (13+23) очков в 27 играх в текущем сезоне.

Сегодня Кучеров (17:43, «+3») реализовал 1 из 2 бросков в створ, сделал 1 блок, допустил 2 потери и получил малый штраф.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше