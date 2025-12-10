«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне. В них реализовано 3 из 14 попыток (21,4%)

В текущем сезоне у команды под руководством Дэна Мьюза стало 35 очков в 28 играх (14 побед и 7 поражений в основное время, 7 поражений за пределами основного времени).
При этом «Пингвинс» проиграли все 5 серий буллитов в этом сезоне — ранее в матчах с «Коламбусом» (4:5 Б), «Филадельфией» (2:3 Б), «Нью-Джерси» (1:2 Б) и «Далласом» (2:3 Б).
Из 14 попыток в этих сериях игрокам пенсильванцев удалось реализовать только 3 (21,4%).
В трех последних сериях не была реализована ни одна попытка из 8. Сегодня переиграть Вилле Хуссо не смогли Вилле Койвунен, Сидни Кросби и Томас Новак.