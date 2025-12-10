Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
3
:
Колорадо
2
Все коэффициенты
П1
1.09
X
7.20
П2
125.00
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
5
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

«Питтсбург» проиграл 5 из 5 серий буллитов в этом сезоне. В них реализовано 3 из 14 попыток (21,4%)

«Питтсбург» проиграл «Анахайму» (4:5 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В текущем сезоне у команды под руководством Дэна Мьюза стало 35 очков в 28 играх (14 побед и 7 поражений в основное время, 7 поражений за пределами основного времени).

При этом «Пингвинс» проиграли все 5 серий буллитов в этом сезоне — ранее в матчах с «Коламбусом» (4:5 Б), «Филадельфией» (2:3 Б), «Нью-Джерси» (1:2 Б) и «Далласом» (2:3 Б).

Из 14 попыток в этих сериях игрокам пенсильванцев удалось реализовать только 3 (21,4%).

В трех последних сериях не была реализована ни одна попытка из 8. Сегодня переиграть Вилле Хуссо не смогли Вилле Койвунен, Сидни Кросби и Томас Новак.