Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
5
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Аскаров пропустил матч с «Филадельфией» из-за болезни. «Сан-Хосе» подписал на роль сменщика 39-летнего геолога Ковалкоски, ранее игравшего в NCAA

Вратарь «Сан-Хосе» Ярослав Аскаров не попал в заявку команды на гостевой матч регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:4) из-за болезни.

23-летний россиянин должен был быть сменщиком Алекса Недельковича в этом матче, но плохо себя почувствовал на утренней раскатке.

В итоге «Шаркс», не успевавшие вызвать вратаря из фарм-клуба, подписали пробный контракт с 39-летним Джастином Ковалкоски.

Он отыграл 4 сезона за университет Колгейт в NCAA, а сейчас работает геологом. Также он привлекается к матчам в Филадельфии в роли экстренного вратаря. В сезоне-2018/19 он был сменщиком «Детройта» в подобной ситуации.

Неделькович в итоге отразил 26 из 29 бросков. Последнюю шайбу «Флайерс» забросили в пустые ворота.

Ресторанный критик Милнер стал запасным вратарем «Вашингтона» в матче с «Анахаймом». Клуб подписал бывшего голкипера своей системы из-за травмы Линдгрена.