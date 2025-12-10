Аскаров пропустил матч с «Филадельфией» из-за болезни. «Сан-Хосе» подписал на роль сменщика 39-летнего геолога Ковалкоски, ранее игравшего в NCAA

23-летний россиянин должен был быть сменщиком Алекса Недельковича в этом матче, но плохо себя почувствовал на утренней раскатке.
В итоге «Шаркс», не успевавшие вызвать вратаря из фарм-клуба, подписали пробный контракт с 39-летним Джастином Ковалкоски.
Он отыграл 4 сезона за университет Колгейт в NCAA, а сейчас работает геологом. Также он привлекается к матчам в Филадельфии в роли экстренного вратаря. В сезоне-2018/19 он был сменщиком «Детройта» в подобной ситуации.
Неделькович в итоге отразил 26 из 29 бросков. Последнюю шайбу «Флайерс» забросили в пустые ворота.
