Дегтярев о недопуске России на ОИ-2026: «Итальянцы хотели бы видеть Овечкина и сборную — знаем это по неофициальным каналам. Федерация заняла другую позицию»

Министр спорта России Михаил Дегтярев прокомментировал недопуск хоккейной сборной на Олимпиаду-2026.

Источник: Спортс"

"Сами организаторы — итальянцы — хотели бы видеть сборную России и Овечкина в Милане. Мы это знаем по неофициальным каналам.

Болельщики хотели бы видеть, телевизионщики и журналисты хотели бы видеть. Но федерация пока что заняла другую позицию", — сказал Дегтярев.

Михаил Дегтярев: «Несмотря на то, что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену, мы чувствуем поддержку МОК».

