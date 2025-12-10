Дегтярев о недопуске России на ОИ-2026: «Итальянцы хотели бы видеть Овечкина и сборную — знаем это по неофициальным каналам. Федерация заняла другую позицию»

"Сами организаторы — итальянцы — хотели бы видеть сборную России и Овечкина в Милане. Мы это знаем по неофициальным каналам.
Болельщики хотели бы видеть, телевизионщики и журналисты хотели бы видеть. Но федерация пока что заняла другую позицию", — сказал Дегтярев.
Михаил Дегтярев: «Несмотря на то, что мы еще на середине пути по полноценному возвращению на мировую спортивную арену, мы чувствуем поддержку МОК».
