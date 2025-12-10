Ричмонд
Фридман о возможном обмене Куинна Хьюза: «Я думал о “Вашингтоне”. Кто знает, сколько еще Овечкин будет играть? Клуб может решиться на сделку, если удастся договориться»

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман предположил, что «Вашингтон» может попытаться выменять Куинна Хьюза у «Ванкувера».

Источник: Спортс"

Контракт 26-летнего защитника рассчитан до 30 июня 2027 года. В текущем сезоне на его счету 22 (2+20) очка за 25 игр при полезности «минус 8».

«Я немного задумывался о “Вашингтоне”. Сейчас для “Кэпиталс” особое время. Кто знает, сколько еще Овечкин будет играть? Кажется, что клуб может решиться на сделку, если им удастся договориться. Ведь если Хьюза и обменяют, то, скорее всего, в Восточную конференцию.

Я рассматриваю команды, у которых есть центрфорвард, и «Ванкуверу», вероятно, понадобится защитник на замену Куинну. В случае с «Вашингтоном» все зависит от того, как вы относитесь к некоторым из их игроков и проспектов.

Когда речь идет о таких обменах, всегда есть какой-то клуб, о котором ты даже не думаешь. До того, как мне прислали сообщение о «Вашингтоне», я их не рассматривал", — сказал Фридман.

«Ванкувер» и «Нью-Джерси» общались по поводу обмена Куинна Хьюза. Сделка не гарантирована (Эллиотт Фридман).