Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.83
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
11.12
Калгари
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Даллас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Айлендерс
5
:
Вегас
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
4
:
Коламбус
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
1
:
Тампа-Бэй
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Нью-Джерси
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Питтсбург
3
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
2
:
Бостон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом

Путин наградил хоккеиста Владимира Мышкина орденом «За заслуги перед отечеством».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Мышкина Владимира Семеновича — заслуженного мастера спорта СССР», — говорится в документе.