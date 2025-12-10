Путин наградил советского хоккеиста Мышкина орденом

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени советского хоккеиста, олимпийского чемпиона 1984 года Владимира Мышкина, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в развитии физической культуры и спорта и многолетнюю добросовестную работу наградить орденом “За заслуги перед Отечеством” IV степени Мышкина Владимира Семеновича — заслуженного мастера спорта СССР», — говорится в документе.