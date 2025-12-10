Ричмонд
Овечкин о возможном возвращении в «Динамо»: «Не думаю об этом. Я сосредоточен на сезоне и на следующей игре. Что будет дальше — посмотрим»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал информацию о возможном возвращении в «Динамо» после окончания этого сезона НХЛ.

Источник: Спортс"

Действующий контракт 40-летнего нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на сезоне, на следующей игре, а что будет дальше, посмотрим», — сказал Овечкин.

Овечкин — самый обсуждаемый спортсмен года из России во «ВКонтакте», Дзюба — 2-й, Медведев — 3-й. Месси, Роналду и Ферстаппен — в топ-3 иностранцев.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
