Овечкин о возможном возвращении в «Динамо»: «Не думаю об этом. Я сосредоточен на сезоне и на следующей игре. Что будет дальше — посмотрим»

Действующий контракт 40-летнего нападающего с «Кэпиталс» рассчитан до 30 июня 2026 года.
«Честно говоря, сейчас я об этом не думаю. Я сосредоточен на сезоне, на следующей игре, а что будет дальше, посмотрим», — сказал Овечкин.
Овечкин — самый обсуждаемый спортсмен года из России во «ВКонтакте», Дзюба — 2-й, Медведев — 3-й. Месси, Роналду и Ферстаппен — в топ-3 иностранцев.
