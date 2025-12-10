Ричмонд
Хоккеисты «Динамо-Шинника» набрали в выездной серии три очка из шести возможных

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бобруйский клуб «Динамо-Шинник» неудачно завершил очередную выездную серию в регулярном чемпионате Молодежной хоккейной лиги сезона-25/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: sport5.by

В третьем и заключительном матче гостевого турне бобруйчане встречались с «Авто» в Екатеринбурге. Наша команда дважды выходила вперед усилиями Андрея Кравчука и Константина Волочко, но хозяева оба раза сравнивали счет. За десять минут до финальной сирены уральцы захватили лидерство, белорусы отыграться уже не успели. В итоге поражение «Динамо-Шинника» — 2:3.

Таким образом, в выездной серии подопечные Евгения Летова набрали три очка из шести возможных: ранее наши парни обыграли «Стальных Лис» из Магнитогорска (5:3) и в овертайме уступили уфимскому «Толпару» (4:5). Бобруйский клуб с 41 баллом занимает пятое место в «Золотом» дивизионе Западной конференции МХЛ. Ближайший домашний поединок белорусы проведут 14 декабря.