Хоккеисты «Динамо-Шинника» набрали в выездной серии три очка из шести возможных

В третьем и заключительном матче гостевого турне бобруйчане встречались с «Авто» в Екатеринбурге. Наша команда дважды выходила вперед усилиями Андрея Кравчука и Константина Волочко, но хозяева оба раза сравнивали счет. За десять минут до финальной сирены уральцы захватили лидерство, белорусы отыграться уже не успели. В итоге поражение «Динамо-Шинника» — 2:3.