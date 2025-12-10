Овечкин о недопуске России на ОИ-2026: «Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет»

«Тут ничего нельзя поделать. Мы просто будем следовать правилам и посмотрим, что произойдет [в будущем]» — сказал Овечкин в интервью RG.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.Читать дальше