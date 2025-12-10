Свищев об идее Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала: «Будем рады приезду наших зарубежных коллег. Такие матчи будут шикарным подарком для наших болельщиков»

80 лет российского хоккея — это мощная дата не только для нас, но и для всего мирового хоккея. Что советская, что российская школа хоккея является одним из мировых лидеров. Очень надеюсь, что к 80-летию нашего хоккея все проблемы в спорте будут решены. Практически ежедневно поступают новости о возвращении наших спортсменов в различных видах. Жаль, что этот процесс идет не так быстро в командных видах. Думаю, в следующем году всё наладится", — сказал Свищев.