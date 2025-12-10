Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
11.12
Калгари
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.44
X
4.40
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
11.12
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
11.12
Юта
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Свищев об идее Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала: «Будем рады приезду наших зарубежных коллег. Такие матчи будут шикарным подарком для наших болельщиков»

Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об идее президента ФХР Владислава Третьяка пригласить «Вашингтон» на Кубок Первого канала в Россию.

Источник: Спортс"

«Идея прекрасная, будем рады приезду наших зарубежных коллег. Можно и “Вашингтон Кэпиталз” с Овечкиным пригласить, и другие сильные клубы НХЛ. Такие матчи будут шикарным подарком для наших болельщиков.

80 лет российского хоккея — это мощная дата не только для нас, но и для всего мирового хоккея. Что советская, что российская школа хоккея является одним из мировых лидеров. Очень надеюсь, что к 80-летию нашего хоккея все проблемы в спорте будут решены. Практически ежедневно поступают новости о возвращении наших спортсменов в различных видах. Жаль, что этот процесс идет не так быстро в командных видах. Думаю, в следующем году всё наладится", — сказал Свищев.