Будро об Овечкине: «Он такой приземленный, у него нет высокомерия. Алекс любит играть в видеоигры, он как большой ребенок, и это делает его таким обаятельным»

«Он создал в раздевалке неповторимую атмосферу, где все играют за команду. Иногда видишь, когда суперзвезды делают что-то выдающееся, команда реагирует в духе: “ну да, ну да”. Но все в “Вашингтон Кэпиталз” искренне радуются, когда у Алекса происходит что-то хорошее, потому что он отвечает тем же и поддерживает их.
Он знает, что он хорош, но при этом у него нет этого [высокомерия]. Он такой приземленный, это невероятно. Он любит играть в видеоигры и заниматься другими забавными вещами, он просто большой ребенок, и именно это делает его таким обаятельным", — сказал приводит слова Будро RG.
