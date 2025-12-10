Джордан Уил: «Больше всего люблю баню, это одно из любимых мест в мире. Я бы хотел даже взять ее собой в Северную Америку»

— Да, так и есть. Это такой многонациональный город. Находясь в Москве, ты можешь почувствовать себя в любой точке мира. Это красивый город с большой историей и в то же время очень современный. Моя семья чувствует себя комфортно — родители как мои, так и моей жены, а также наши друзья, которые приезжали нас навестить. В «Динамо» к нам отличное отношение, так что я хорошо провожу время в Москве.