Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
11.12
Калгари
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
11.12
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
11.12
Юта
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Джордан Уил: «Больше всего люблю баню, это одно из любимых мест в мире. Я бы хотел даже взять ее собой в Северную Америку»

Нападающий «Динамо» Джордан Уил рассказал о своей любви к бане.

Источник: Спортс"

— Многие легионеры говорят, что Москва — один из лучших городов, которые они видели. Вы согласитесь?

— Да, так и есть. Это такой многонациональный город. Находясь в Москве, ты можешь почувствовать себя в любой точке мира. Это красивый город с большой историей и в то же время очень современный. Моя семья чувствует себя комфортно — родители как мои, так и моей жены, а также наши друзья, которые приезжали нас навестить. В «Динамо» к нам отличное отношение, так что я хорошо провожу время в Москве.

— Может, у вас есть свои любимые места в Москве?

— Трудно выбрать что-то, их так много. Вообще я больше всего люблю баню. Я бы хотел даже взять ее собой в Северную Америку. Баня — одно из моих любимых мест в мире, — сказал Уил.