Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
11.12
Чикаго
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
11.12
Калгари
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
11.12
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.92
X
4.30
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
11.12
Юта
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Мэттью Ткачак о проблемах с ареной для ОИ: «Мне #####, я все равно поеду, даже если это небезопасно. Я хочу соревноваться»

Нападающий «Флориды» и сборной США Мэттью Ткачак заявил, что не смущают проблемы со льдом на олимпийской арене в Италии.

Источник: Спортс"

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде: «Если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто».

Строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить к 2 февраля — за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.

«Даже если это небезопасно, я все равно хочу играть. Мне ##### (пофиг — Спортс» «). Я все равно поеду туда. Я хочу соревноваться», — сказал Ткачак на подкасте Wingmen.

«Мы поедем туда при любых условиях», — добавил его брат Брэди.