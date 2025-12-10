Мэттью Ткачак о проблемах с ареной для ОИ: «Мне #####, я все равно поеду, даже если это небезопасно. Я хочу соревноваться»

Ранее заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли допустил, что игроки лиги могут отказаться выступить на Олимпиаде: «Если игроки решат, что лед небезопасен, мы не будем играть. Все просто».
Строительство ледовой арены «Санта Джулия» в Милане для матчей Олимпиады планируется завершить к 2 февраля — за три дня до начала женского олимпийского турнира. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.
«Даже если это небезопасно, я все равно хочу играть. Мне ##### (пофиг — Спортс» «). Я все равно поеду туда. Я хочу соревноваться», — сказал Ткачак на подкасте Wingmen.
«Мы поедем туда при любых условиях», — добавил его брат Брэди.