Козлов заблокировал трансфер Березина в «Динамо». «Сочи» расторг контракт с защитником в ноябре («СЭ»)

В ноябре «Сочи» расторг контракт с 34-летним защитником.
В этом сезоне Березин провел восемь матчей и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».
По информации «Спорт-Экспресса», исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов лично заблокировал трансфер защитника Максима Березина.
