Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.86
X
4.40
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
04:30
Калгари
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.40
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.94
X
4.30
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
06:00
Юта
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
3
:
Баффало
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Нэшвилл
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Козлов заблокировал трансфер Березина в «Динамо». «Сочи» расторг контракт с защитником в ноябре («СЭ»)

По информации «Спорт-Экспресса», исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Вячеслав Козлов лично заблокировал трансфер защитника Максима Березина.

Источник: Спортс"

В ноябре «Сочи» расторг контракт с 34-летним защитником.

В этом сезоне Березин провел восемь матчей и сделал одну результативную передачу при показателе полезности «-2».