Ротенберг встретился со Стивеном Сигалом в Новосибирске: «Поговорили о планах, о том, как важно передавать детям правильные ценности. Надеюсь, он почувствует энергетику российского хоккея — она особенная»

"Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем — Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом. Поговорили о планах, о развитии культуры и спорта, о том, как важно передавать детям правильные ценности. Рассказал ему о большом Фестивале хоккея, который сейчас проходит в городе, и пригласил на матчи.
Для нас важно, когда такие выдающиеся люди знакомятся с российским хоккеем и атмосферой наших турниров. Надеюсь, он сможет почувствовать энергетику российского хоккея — она особенная.
Приглашаю всех болельщиков Новосибирска присоединиться к нам на арене! Впереди насыщенная программа, яркие события и настоящий спортивный праздник.
Расписание Фестиваля хоккея в Новосибирске:
11 декабря — турнир по хоккею 3×3, где сыграют и взрослые, и детские команды.
12 декабря — мастер-шоу с игроками сборной России. В этот же день стартуют Кубок Первого Канала и «Кубок Первого Канала. Дети».
С 12 декабря на всех событиях фестиваля выступят Gayazovs Brothers, Анна Волкова и Вова Солодков — они поддержат юных хоккеистов и сборную России.
13 и 14 декабря — матчи сборной России на Кубке Первого Канала против Беларуси и Казахстана. Приходите всей семьей — будет ярко!" — написал Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81/4791.