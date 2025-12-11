Ротенберг встретился со Стивеном Сигалом в Новосибирске: «Поговорили о планах, о том, как важно передавать детям правильные ценности. Надеюсь, он почувствует энергетику российского хоккея — она особенная»

"Сегодня встретился с легендой мирового кино и сэнсеем — Стивеном Сигалом. Он впервые в Новосибирске, знакомится с городом. Поговорили о планах, о развитии культуры и спорта, о том, как важно передавать детям правильные ценности. Рассказал ему о большом Фестивале хоккея, который сейчас проходит в городе, и пригласил на матчи.