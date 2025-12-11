Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сиэтл
0
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.10
П2
2.12
Хоккей. НХЛ
2-й период
Юта
3
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
перерыв
Калгари
0
:
Детройт
4
Все коэффициенты
П1
80.00
X
19.00
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.50
П2
2.70
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.40
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
3
:
Рейнджерс
0
П1
X
П2

Шестеркин пропустил 3 шайбы и отразил 22 из 25 бросков в игре с «Чикаго». Вратарь «Рейнджерс» проиграл 13 из 25 матчей в сезоне НХЛ

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин пропустил три шайбы и отразил 22 из 25 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» (0:3).

Источник: Спортс"

Это 13-е поражение в нынешнем сезоне для 29-летнего российского вратаря.

Шестеркин провел 25 игр в этом сезоне (12 побед и 13 поражений), пропуская в среднем 2,48 шайбы и отражая 91,2% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.