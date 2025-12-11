Ричмонд
Бобровский отразил 27 из 30 бросков в матче с «Ютой». Вратарь «Флориды» одержал 12-ю победу в 21 игре сезона НХЛ

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский пропустил три шайбы и отразил 27 из 30 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Юты» (4:3).

Источник: Спортс"

37-летний голкипер записал в свой счет 12-ю победу в этом сезоне.

Бобровский провел 21 матч (12 побед и 9 поражений) в нынешнем чемпионате, пропуская в среднем 3,13 шайбы и отражая 88,2% бросков. Его статистику можно изучить по ссылке.