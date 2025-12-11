Сопин о Рише в штабе «Авангарда»: «Заинтересованность Ги Буше — один из ключевых моментов. Работа Рафаэля в “Тракторе” была высоко оценена экспертами»

Клуб сообщил о подписании договора с канадским тренером, который ранее работал в «Тракторе».
"Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже достаточно известен в нашей лиге.
В прошлом сезоне его работа в штабе челябинского клуба была по праву высоко оценена экспертами. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте.
Конечно, одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой", — сказал Алексей Сопин.