Сопин о Рише в штабе «Авангарда»: «Заинтересованность Ги Буше — один из ключевых моментов. Работа Рафаэля в “Тракторе” была высоко оценена экспертами»

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Сопин прокомментировал вхождение Рафаэля Рише в тренерский штаб команды.

Источник: Спортс"

Клуб сообщил о подписании договора с канадским тренером, который ранее работал в «Тракторе».

"Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже достаточно известен в нашей лиге.

В прошлом сезоне его работа в штабе челябинского клуба была по праву высоко оценена экспертами. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте.

Конечно, одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в приглашении Рафаэля Рише. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой", — сказал Алексей Сопин.