Отец Василевского: «Овечкин — суперигрок, бросок у него сумасшедший! Он человек мира, за руку здоровался с нашим президентом и с главой США»

— Овечкин — суперигрок. Вы не забывайте он пережил два длительных локаута. Если бы не эти локауты, он бы давным-давно набрал тысячу голов и обошел бы всех. Еще фактор настроя и мотивации. А бросок какой у него сумасшедший!