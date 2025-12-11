Ричмонд
Отец Василевского: «Овечкин — суперигрок, бросок у него сумасшедший! Он человек мира, за руку здоровался с нашим президентом и с главой США»

Андрей Василевский-старший, отец вратаря «Тампы» Андрея Василевского, высказался о броске форварда «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Спортс"

— Что Андрей рассказывает о броске Овечкина? Как ему удается столько забивать практически с одной точки?

— Овечкин — суперигрок. Вы не забывайте он пережил два длительных локаута. Если бы не эти локауты, он бы давным-давно набрал тысячу голов и обошел бы всех. Еще фактор настроя и мотивации. А бросок какой у него сумасшедший!

Андрюха сам говорит: «Я вижу, куда летит шайба. Тяну руку, а она там уже, все». Шайба у него летит быстрее, чем успевает увидеть вратарь.

Любой вратарь не сам полет шайбы анализирует, а положение клюшки. Когда клюшка касается шайбы, то уже на 50% вратарь определяет — верхом или низом полетит. Потом уже идет — в сторону ловушки, блина или с ходу. На чем как раз специализируется Александр Михайлович.

Он человечище — за руку здоровался с нашим президентом и с президентом США. Он человек мира, заслужил, — сказал Василевский-старший в интервью Спортсу".

«Дам слабину — за мной 20 таких Василевских». Он воспитал двух сыновей, один из них — лучший вратарь мира.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше