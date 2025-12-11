Ричмонд
Гендиректор ФХР о недопуске России: «Не участвуем из соображений безопасности, у ИИХФ так сформулировано. Аргументы, что мы обеспечим свою безопасность, организаторов не устраивают»

Гендиректор ФХР рассказал о причинах недопуска сборной России на турниры.

Источник: AP 2024

Генеральный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов заявил, что Международная федерация хоккея (ИИХФ) не допускает сборные России до участия на чемпионатах мира из соображений безопасности.

— Есть ли у ФХР действующие иски к ИИХФ?

— Действующих исков нет, но мы находимся в процессе переговоров с международной федерацией, постоянно общаемся, обмениваемся мнениями. Наша задача — в ближайшее время продвинуть возвращение наших сборных, начиная с младших команд.

— Допуск на международную арену сборной России по водному поло воодушевляет?

— Безусловно. Воодушевляет все, что работает на нас.

Много факторов, сложная система. Задействовано много участников. И глубоко не прав тот, кто думает, что раз‑два — пошел и договорился, что этот чиновник договорился, значит, он хороший, а тот, который не договорился, он плохой. Мы работаем постоянно, стараемся в публичную плоскость сильно не выносить, потому что это только мешает.

— Сегодня больше вопрос касается участия в чемпионате мира‑2026?

— В первую очередь речь идет о сборных до 18 и 20 лет, а потом уже о взрослых. Ждем позитивных знаков о подписании перемирия, все что нам может помочь.

— Новые иски в CAS на решение ИИХФ не допускать Россию возможны?

— Мы уже оспаривали это решение. Это решение базируется на регламентных нормах, касающихся безопасности. Там ни слова нет про Украину.

— Прописано так, что не придраться?

— Придраться можно, а когда придираешься, упираешься в права организатора, который должен заботиться о безопасности соревнований. У них сформулировано так: сборная России не участвует из соображений безопасности. Наши аргументы, что давайте мы обеспечим свою безопасность, заплатим за охрану, отдельную гостиницу, автобус и так далее, упираются в ответы, что организаторов это не устраивает, что есть опасность, поэтому не допускаем вас, как и не допускаем до очного участия в конгрессе ИИХФ, — сказал Курбатов.

Источник: «Матч ТВ»