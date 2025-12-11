Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
12.12
Айлендерс
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.27
X
4.50
П2
2.63
Хоккей. НХЛ
12.12
Вашингтон
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
12.12
Коламбус
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.40
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
12.12
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.40
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
12.12
Питтсбург
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.40
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
12.12
Торонто
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.76
X
5.00
П2
3.67
Хоккей. НХЛ
12.12
Филадельфия
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.97
X
4.40
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
12.12
Виннипег
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
12.12
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.40
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
12.12
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
12.12
Эдмонтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.65
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
12.12
Колорадо
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.90
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
12.12
Ванкувер
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.40
П2
2.39

Быков о рекомендации МОК допустить российских юниоров: «Хороший предновогодний подарок для нашей молодежи. Важно организовывать спарринги для ребят этого возраста»

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков отреагировал на рекомендацию Международного олимпийского комитета допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

Источник: Спортс"

— Если это официально озвучено МОК, то можно порадоваться за наших спортсменов. Это хороший предновогодний подарок для нашей молодежи.

— Молодежная сборная России уже не успеет сыграть на чемпионате мира, только что юниорская…

— Все равно важно создавать, организовывать товарищеские матчи для ребят этого возраста с теми соперниками, которые готовы с ними играть. Нужно искать эти спарринги, а не сожалеть и оправдываться. Городские турниры, региональные и потом республиканские могут выявлять талантливых хоккеистов.

Создание сборов, обучение, привлечение тренеров из регионов для таких сборов, давать новые технологии развития, проводить тренерские курсы и т.д. Думаю и надеюсь, что Федерация работает в этом направлении и наверняка уже уделяет много времени для этого направления развития хоккея в нашей стране, — сказал Быков.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше