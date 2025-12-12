Роман Ротенберг: «Наш культурный код — яркий хоккей, комбинации, эффективный голевой розыгрыш. KPI — это победа, но яркая победа держит зрителей на трибуне»

«Главное — побеждать. KPI — это победа. Но яркая победа держит зрителей на трибуне. Мне один человек сказал из Канады: “Мы отошли от оборонительного хоккея, потому что, когда команда играет 0:0 и в конце проигрывает 0:1, мы теряем зрителя, как хорошо бы ни играли”. Есть над чем подумать.