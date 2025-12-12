Кудашов запросил у «Трактора» контракт на 1,5 года. Шансы назначения Корешкова выше (Дарья Тубольцева)

Челябинский клуб еще не определился с кандидатурой главного тренера после ухода Бенуа Гру. Рассматривается вариант с назначением Евгения Корешкова, который в конце ноября вошел в тренерский штаб «Трактора». Его шансы занять должность оцениваются выше.