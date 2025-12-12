Ричмонд
Ротенберг о приглашении Ковалева в штаб «России 25»: «Мы единомышленники в плане хоккея, тактики, подходов к делу. Обсуждаем, как он стал таким великим, сколько внимания уделял деталям»

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал, почему пригласил Алексея Ковалева в свой тренерский штаб.

Источник: Спортс"

Ранее «Спартак» уволил Ковалева, занимавшего должность тренера нападающих.

— Как у вас родилась идея пригласить в сборную России Алексея Ковалева? — Мы давно знакомы. Я моложе Алексея на восемь лет. И когда был маленьким мальчиком, то смотрел матчи наших великих легенд. Как играли Буре, Могильный, Ковалев…

Это особенный игрок, у него уникальная техника. И мы обсуждаем, как он стал таким великим, сколько внимания уделял деталям… Опыт Ковалева сумасшедший. Он воспитанник Владимира Владимировича Юрзинова, а он мне многое рассказывал про Алексея Вячеславовича Ковалева. Какой он человек, как много тренировался. Как приходил на каток даже по ночам.

И это рассказывает Владимир Юрзинов — мой учитель, воспитавший многих замечательных хоккеистов. Это наш наставник. Мы с Ковалевым единомышленники в плане хоккея, тактики, подходов к делу. Как общаться с игроками, как строить коммуникацию. Он великий талант.

И вот такая деталь. Во вторник после тренировки Ковалев остался с Данилом Аймурзиным из «Северстали», чтобы отработать броски. И когда Алексей в паутинку положил десять подряд шайб броском в одно касание, то Аймурзин задумался, как этого результата добиться.

Он спросил у Ковалева: «Что мне нужно сделать?» И тот ответил: «Тебе надо с этой точки бросать тысячу раз в день». Хотя у Аймурзина один из самых лучших бросков в КХЛ. Но надо улучшать, и такие моменты развивают игроков. А тренер помогает хоккеистам в этом процессе, дает инструменты и показывает на своем примере.

У нас очень дружный тренерский штаб. Все единомышленники, работают в унисон, — сказал Ротенберг.