Ротенберг о приглашении Ковалева в штаб «России 25»: «Мы единомышленники в плане хоккея, тактики, подходов к делу. Обсуждаем, как он стал таким великим, сколько внимания уделял деталям»

Он спросил у Ковалева: «Что мне нужно сделать?» И тот ответил: «Тебе надо с этой точки бросать тысячу раз в день». Хотя у Аймурзина один из самых лучших бросков в КХЛ. Но надо улучшать, и такие моменты развивают игроков. А тренер помогает хоккеистам в этом процессе, дает инструменты и показывает на своем примере.