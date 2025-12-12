Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.50
П2
3.07
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.24
X
4.30
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.62
П2
3.38
Хоккей. НХЛ
05:30
Колорадо
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.90
П2
4.18
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.51
X
4.40
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нью-Джерси
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Филадельфия
:
Вегас
П1
X
П2

Канцеров о «Чикаго»: «С одной стороны, НХЛ, с другой — родной город. Понимаю, что остался последний год по контракту с “Металлургом” и придется принимать непростое решение»

21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о возможном переходе в «Чикаго» по завершении контракта с магнитогорцами. Команда НХЛ выбрала форварда под общим 44-м номером на драфте 2023 года.

Источник: Спортс"

21-летний нападающий «Металлурга» Роман Канцеров высказался о возможном переходе в «Чикаго» по завершении контракта с магнитогорцами. Команда НХЛ выбрала форварда под общим 44-м номером на драфте 2023 года.

— Недавно Daily Faceoff включил вас в пятерку лучших проспектов мира, задрафтованных в НХЛ и выступающих за пределами Северной Америки. Из россиян туда попали еще Дмитрий Гамзин и Егор Сурин. Это накладывает дополнительную ответственность?

— Честно говоря, ничего про этот рейтинг не слышал. Главное — есть постоянный контакт с людьми из «Чикаго»: тренерами по развитию, главой скаутской службы. Связываемся примерно раз в месяц. Меня стараются не отвлекать.

Понимаю, что остался последний год по контракту с «Металлургом» и придется принимать непростое решение. С одной стороны, НХЛ. С другой — родной город. К слову, недавно и психолог из «Чикаго» звонил. Там есть специалист, отвечающий именно за эту область. Вообще, в клубе огромное количество подразделений. Разумеется, все говорят на английском.

— А вы его знаете?

— Владею, но не идеально. Свободно объясняться не могу. Учу даже не с прицелом на выступления в НХЛ, а потому что интересно. С удовольствием болтаю с легионерами «Металлурга». Фильмы тоже люблю смотреть именно на английском. Слушаю музыку. Так и пополняю словарный запас.

— Вы рассказывали, что в основном в «Чикаго» ведут с вами беседы о развитии индивидуальных навыков. О чем речь?

— Конкретных советов не давали. Важно понимать: в КХЛ и НХЛ абсолютно разная игра. Иногда могут поделиться какими-то интересными наблюдениями. Например, недавно прислали подробную статистику, из каких зон наносил больше всего бросков в процентном соотношении в предыдущем сезоне и из каких — в текущем. Посоветовали не пытаться стрелять из углов площадки, откуда отличиться априори сложнее, а бросать из центра. Это стандартные вещи. Ничего сверхъестественного.

— Видите себя в одном звене с Коннором Бедардом?

— Было бы интересно. Возьмите список лучших бомбардиров регулярки НХЛ. Там в основном молодые ребята: тот же Бедард, Маклин Селебрини, Лео Карлссон. Почему бы и мне не составить им компанию? Но каждую встречу «Блэкхоукс» не смотрю. Не хочу зацикливаться на хоккее. Порой усталость от него накапливается, — сказал Канцеров.