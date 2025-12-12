Канцеров о «Чикаго»: «С одной стороны, НХЛ, с другой — родной город. Понимаю, что остался последний год по контракту с “Металлургом” и придется принимать непростое решение»

Понимаю, что остался последний год по контракту с «Металлургом» и придется принимать непростое решение. С одной стороны, НХЛ. С другой — родной город. К слову, недавно и психолог из «Чикаго» звонил. Там есть специалист, отвечающий именно за эту область. Вообще, в клубе огромное количество подразделений. Разумеется, все говорят на английском.