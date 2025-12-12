Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Ванкувер
0
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
3.70
X
4.60
П2
1.84
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.32
П2
7.68
Хоккей. НХЛ
2-й период
Эдмонтон
2
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.70
П2
8.25
Хоккей. НХЛ
3-й период
Виннипег
3
:
Бостон
5
Все коэффициенты
П1
20.00
X
3.75
П2
1.02
Хоккей. НХЛ
3-й период
Миннесота
3
:
Даллас
2
Все коэффициенты
П1
1.33
X
4.40
П2
34.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нэшвилл
2
:
Сент-Луис
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.50
П2
39.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Кучеров сделал 4 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 2-й звездой. У него 40 очков в 28 играх

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал 4 голевые передачи в матче НХЛ с «Нью-Джерси» (8:4) и был признан второй звездой.

Источник: Sports

Россиянин набрал 40-е (13+27) очко в сезоне, всего он провел 28 игр.

Сегодня за 16:12 (2:27 — в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность — «плюс 2».

