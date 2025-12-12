Кучеров сделал 4 передачи в матче с «Нью-Джерси», став 2-й звездой. У него 40 очков в 28 играх

Россиянин набрал 40-е (13+27) очко в сезоне, всего он провел 28 игр.
Сегодня за 16:12 (2:27 — в большинстве) у Кучерова 4 броска в створ ворот, полезность — «плюс 2».
