Овечкин против «Каролины»: 3-й подряд матч без голов, ассист, 3 броска и «+1» за 17:12. У него 30 очков в 31 игре в сезоне

На счету 40-летнего россиянина стало 30 (14+16) очков в 31 игре в этом сезоне при полезности «+12». Текущая безголевая серия — 3 игры.
Сегодня Овечкин (17:12, «+1») трижды бросил в створ и сделал 1 блок. В серии буллитов нападающий не участвовал.
