Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
1
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
4
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
1.15
X
18.00
П2
53.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.00
П2
55.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Овечкин против «Каролины»: 3-й подряд матч без голов, ассист, 3 броска и «+1» за 17:12. У него 30 очков в 31 игре в сезоне

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

На счету 40-летнего россиянина стало 30 (14+16) очков в 31 игре в этом сезоне при полезности «+12». Текущая безголевая серия — 3 игры.

Сегодня Овечкин (17:12, «+1») трижды бросил в створ и сделал 1 блок. В серии буллитов нападающий не участвовал.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
