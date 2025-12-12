Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
1
:
Баффало
1
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.15
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
2-й период
Колорадо
4
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
1.04
X
17.00
П2
60.00
Хоккей. НХЛ
3-й период
Эдмонтон
3
:
Детройт
1
Все коэффициенты
П1
1.06
X
11.75
П2
60.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Стэмкос сделал 2-й покер в карьере в НХЛ — в матче с «Сент-Луисом». Форвард «Нэшвилла» забросил 4 шайбы за 2 периода

Форвард «Нэшвилла» Стивен Стэмкос забросил 4 шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом» (7:2) и был признан первой звездой.

В текущем сезоне на счету 35-летнего канадца стало 15 (12+3) очков в 30 играх при полезности «минус 5». Сегодня он забил все голы в первые 40 минут встречи.

Покер стал для нападающего вторым в карьере — в 2023 году он забросил 4 шайбы за «Тампу» в матче с «Эдмонтоном» (7:4).

Среди действующих игроков лиги лидером по числу игр с 4+ шайбами в рамках регулярок является Александр Овечкин («Вашингтон», 4). Рекорд делят Уэйн Гретцки и Марио Лемье (по 13).

Добавим, что Стэмкос повторил рекорд «Предаторс» по числу голов за игру. Ранее покеры в составе клуба из Теннесси делали Эрик Найстром (2014 год), Рокко Грималди (2021) и Филип Форсберг (2021).

