Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Гандбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер
2
:
Баффало
3
Все коэффициенты
П1
8.75
X
3.65
П2
1.70
Хоккей. НХЛ
3-й период
Колорадо
6
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
1.02
X
17.00
П2
60.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
4
:
Детройт
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Бостон
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
5
:
Даллас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
7
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
5
:
Анахайм
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
3
:
Оттава
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
4
:
Тампа-Бэй
8
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Торонто
2
:
Сан-Хосе
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Вегас
3
П1
X
П2

Кучеров вышел на 4-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1034), опередив Могильного. До идущего 3-м Федорова — 145 баллов

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал ассистентский покер в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (8:4).

На счету 32-летнего россиянина стало 40 (13+27) очков в 28 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1034 (370+664) баллов в 831 игре.

Кучеров вышел на чистое 4-е место среди лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Александра Могильного (1032 балла в 990 играх).

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1653 балла в 1522 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше