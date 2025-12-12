Кучеров вышел на 4-е место по очкам в НХЛ среди россиян (1034), опередив Могильного. До идущего 3-м Федорова — 145 баллов

На счету 32-летнего россиянина стало 40 (13+27) очков в 28 играх в текущем сезоне.
За карьеру в лиге в рамках регулярок — 1034 (370+664) баллов в 831 игре.
Кучеров вышел на чистое 4-е место среди лучших российских бомбардиров в истории НХЛ, обогнав Александра Могильного (1032 балла в 990 играх).
Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1653 балла в 1522 играх), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).
