Овечкин — 11-й игрок в истории НХЛ, набравший 1800+ очков с учетом плей-офф. До идущего 10-м Дионна — 16 баллов, Кросби на 7-м месте

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (2:3 Б).

На счету 40-летнего россиянина стало 30 (14+16) очков в 31 игре в этом сезоне.

За карьеру в лиге с учетом плей-офф — 1800 (988+812) баллов в 1683 играх. Он занимает 11-е место в истории НХЛ в этом зачете.

В топ-10 входят идут Уэйн Гретцки (3237 в 1694), Марк Мессье (2181 в 1991), Яромир Ягр (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Рон Фрэнсис (1941 в 1902), Стив Айзерман (1940 в 1710), Сидни Кросби («Питтсбург», 1920 в 1561), Марио Лемье (1895 в 1022), Джо Сакик (1829 в 1550) и Марсель Дионн (1816 в 1397).

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше