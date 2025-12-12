Ричмонд
Макдэвид сократил отстававание в гонке бомбардиров НХЛ от лидирующего Маккиннона — 48 очков против 53. Кучеров с 40 баллами идет в топ-10

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид набрал 4 (0+4) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:1).

На счету 28-летнего канадца стало 48 (16+32) очков в 31 игре в текущем сезоне. Он идет на втором месте в гонке бомбардиров лиги, сократив отставание от лидера — Нэтана Маккиннона из «Колорадо» — до 5 баллов.

30-летний Маккиннон сегодня набрал 2 (1+1) балла в матче с «Флоридой» (6:2). На его счету стало 53 (25+28) очка в 31 игре.

На третьем месте идет 19-летний форвард «Сан-Хосе» Макклин Селебрини — 44 (15+29) очка в 32 играх. Сегодня у него результативная передача в матче с «Торонто» (3:2 ОТ).

32-летний форвард «Тампы» Никита Кучеров, сегодня сделавший ассистентский покер в матче с «Нью-Джерси» (8:4), идет в топ-10. У действующего обладателя «Арт Росс Трофи» 40 (13+27) очков в 28 играх.

Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
